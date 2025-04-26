JMO başkanı: Olası deprem İzmir kıyılarını tehdit ediyor

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve ilçelerinin yanı sıra İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin İzmir'de hissedilmesini değerlendiren Öziçer, "Bunun tek nedeni zemin büyütmesi. Kayalık zeminde ivmesi ve şiddeti çok küçükken; kumlu, suya doygun zeminlerde çok fazla oluyor.

'BİZİ DE ETKİLEDİ'

Deprem dalgaları 500 kilometre sonra durulmuşken, İzmir ve çevresine geldiğinde alüvyon tabakanın çok derin olması nedeniyle kendine gelerek daha büyük bir genliğe, güce ve ivmeye sebebiyet veriyor. İzmir'e ve çevresinde 500 kilometre uzaklıkta meydana gelen bir depremi hissetmenin en büyük nedeni bu" dedi. İzmir'de depremin en çok hissedildiği yerlerin zeminin zayıf olduğu yerler olduğuna dikkati çeken Öziçer, ana kaya mesafesinin daha derin olduğu Buca, Gaziemir, Bornova'nın ve Çiğli üst taraflarında, Evka bölgelerine deprem dalgalarının daha az vurduğunu, kıyı şeridine yakın Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinin alüvyon tabakasının yüksek olmasından kaynaklı depremi daha şiddetli hissettiğini söyledi. Öziçer, "Deprem dalgaları 6.2 büyüklükte, 500 kilometrede uzaklıkta olduğu halde bile bizi ciddi şekilde etkiledi. İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğüne meydana gelebilecek bir depremin İzmir'de zemini alüvyon tabakanın olduğu yerlerde ciddi bir şekilde panik yaratması muhtemel" diye konuştu.

'EN AZ İSTANBUL KADAR RİSK VAR'

Öziçer, "İzmir'de 7 üzeri deprem üretilmesi çok da mümkün değil. Ancak İzmir ve çevresinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem bile olsa yapılaşmanın yüzde 70-80'inin zeminin zayıf olduğu bölgelerde olduğu, oradaki binaların da miladını doldurmuş olmasından dolayı en az İstanbul depremindeki kadar risk var. İzmir'de meydana gelecek daha düşük bir depremde can kayıpları anlamında riski, İstanbul'dan daha yüksek" açıkklamasını yaptı.