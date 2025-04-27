Körfezi canlandıracak 4. faz yarın açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha yaşanılabilir bir İzmir ve daha temiz bir Körfez hedefiyle inşa ettiği Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. faz ünitesinin açılışı yarın gerçekleşecek. Kentin arıtma yükünün yüzde 96'sını karşılayan tesisin kapasitesini yüzde 36 artıracak 4. fazın devreye girmesi ile tesisin kapasitesi ve çalışma verimliliği artacak. Arıtma kapasitesi, günlük 605 bin metreküpten 820 bin metreküpe çıkacak.

İZMİR'İN SU RAPORU OLUMSUZ

Öte yandan, 'İzmir 2024 Su Raporu'nda, kentte kişi başına düşen yıllık su miktarının bin metreküp civarında olduğu ve bu değerin su kıtlığı eşiğinde olan kentler arasında yer aldığı belirtildi. Türkiye ortalamasının da su stresi sınırında olduğuna dikkat çekilen raporda, önlem alınmazsa Türkiye'nin 5 yıl içinde 'su fakiri' sınıfına gireceği uyarısı yapıldı. İzmir Körfezi'nin durumu ve balık ölümlerinin ele alındığı raporda, "Paylaşılan tüm veriler İzmir Körfezi'nin ekolojik durumunun kötü olduğunu göstermektedir" denildi.