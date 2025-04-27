Serbest bölgede rüşvet operasyonu: 12 tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesindeki serbest bölgede rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü gümrük muhafaza memuru, 2'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheliden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menemen'deki serbest bölgede bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

3 MİLYONLUK İŞLEM

Bazı konteynerlerin inceleme yapılmadan geçirildiği ve laboratuvara gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmediği belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın ile 3 gram esrar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı verileri ve şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan inceleme sonucunda 4 gümrük memurunun rüşvetle ilişkili toplam 3 milyon 850 bin liralık işlem gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.