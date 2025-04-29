İzmir Şehir Hastanesi kentin gururu oldu

İLERİ tıp teknolojileri ve geniş olanakları sayesinde, İzmir Şehir Hastanesi'nde kemik iliği nakli yapılan kişi sayısı 100'e ulaştı. Kemik İliği Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir, kemik iliği nakli servisinde 18 yatak ve büyük laboratuvarların bulunduğunu söyledi.

Hastane açıldığı günden bu yana 100 kemik iliği nakli yaptıklarını kaydeden Bilgir, şöyle konuştu: "Ortalama, haftada 2 tane nakil yaptık. Ege'nin en büyük hastanesi burası. Bu başarıda bakanlığın yatırımları, altyapı olanakları çok önemli. Buradaki laboratuvarlar daha büyük. Hem genetik testler çok hızlı yapılmakta hem de diğer testler geniş alanda yapılarak hızlı bir şekilde sonuç almaktayız. Bu hastalar nakil için çok fazla bekleyemezler. O yüzden hızlı bir şekilde nakillerini gerçekleştiriyoruz."