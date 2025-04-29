İzmir’de dehşet anları! ’Kız meselesi’ nedeniyle kurşun yağdırdı

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3514 sokaktaki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.M.A. (17) kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu G.T.'nin (20) kıraathanede olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, H.M.A. ile arkadaşı E.A. (21) plakasız bir motosikletle kıraathanenin önüne geldi. H.M.A. motosikleti sürerken, E.A. tabanca ile art arda kıraathaneye doğru ateş açtı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, H.M.A.'nın husumetlisi olduğu belirtilen G.T. ile kıraathanede oturan ve olayla ilgili olmadığı öğrenilen Y.A. (43) ve A.T.S. (19), vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.