İzmir’deki sığınmacılar Suriye’ye dönüyor

ESAD rejiminin devrilmesi ile birlikte Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin geri dönüşü hızlandı. Göç İdaresi'nin verilerine göre İzmir'de son 4 ayda 4 bin mülteci geri döndü. Suriyelilerin dönüş için ev eşyalarını sattığını kaydeden Suriyeli Mülteciler Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, Kurban Bayramı sonrası dönüşlerin artacağını kaydetti. Salih Ali, Türkiye'deki ekonomik durumun da gidişleri artırdığını ifade etti.

4 BİN MÜLTECİ DÖNDÜ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin ülkesine geri döndüğünü açıkladı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İzmir'de son 4 ayda yaklaşık 4 bin mülteci geri döndü. Geçici koruma statüsündeki İzmir'de yaşayan Suriyeli mülteci sayısı 111 bin 115'e kadar düştü. Başkan Ali "Şu anlık gidişler çok fazla değil ama hazırlık çok var. Soğuktan dolayı şu ana kadar gitmek istemediler. Havaların ısınmasıyla dönüşler de başlayacak" dedi.