Türk babadan uluslararası hukuk skandalına isyan: Kızlarımı ver Belarus!

İZMİR Seferihisar'da yaşayan kimyager Yıldırım Çavildak (39), dil kursu için gittiği Belarus'ta tanıştığı Volga Monich'e aşık oldu. Evlenip Seferihisar'a yerleşen çiftin burada iki kız bebekleri dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra Volga Monich'in alkolik olduğu ortaya çıktı. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi tarafından darp edilen Çavildak, sonunda boşanma davası açtı. Çavildak için kabus ise bu boşanmadan sonra başladı. Boşanmanın ardından çiftin çocuklarının velayeti baba Çavildak'a verildi.

Volga Monich, velayetleri babalarında olan 2 kızını alıp ülkesi Belarus'a kaçtı.

KIZLARLA BELARUS'A KAÇTI

ANCAK anne Volga Monich, iki kızı teslim etmeyip Belarus'a kaçtı. 5 yıldır ne kızlarını görebilen ne de seslerini duyabilen talihsiz baba, geçtiğimiz günlerde Belarus'tan gelen resmi bir evrakla ikinci şoku yaşadı.

Gözü yaşlı baba Yıldırım Çavildak, kızları Sofia (7) ve Yasmin'i (5), alabilmek için defalarca Belarus makamlarına başvurdu ancak sonuç alamadı.

Kızlarının annesinin, ülkesinde mahkemeye başvurup, resmi kayıtlarda çocuklarının babasını değiştirdiğini öğrenince yıkılan çaresiz baba, "Çocuklarım için her yolu denedim. Şu an tek umudum Lahey. Hukuk savaşımı kazanabilmek için Aile Bakanlığı'nın desteğine ihtiyacım var" dedi.