Urla Belediyesi’nden ikinci çevre katliamı

URLA Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın babası Çetin Balkan'ın muhtar olduğu Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alana gelişi güzel moloz ve çöp döktürmesinin ardından belediyenin ikinci bir çevre katliamı daha yaptığı ortaya çıktı.

Daha önce 1 milyon 869 bin 726 lira çevre cezası yazılan belediyenin bu kez Naipli Mahallesi'ndeki yeşil alanı da aynı şekilde moloz yığınlarıyla doldurduğu ortaya çıktı.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

GEÇEN ay Urla'nın Yağcılar Mahallesi'nde çöp dökümü yapılan bölgede çevre katliamı yapıldığı gündeme gelmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek Urla Belediyesine idari para cezası uygulamıştı. Bu defa benzer manzara Naipli Mahallesi'nde ortaya çıktı.

Selçuk Balkan

Ormanlık alana Urla Belediyesi ekipleri tarafından evsel atık başta olmak üzere kaçak döküm yapıldığı tespit edildi. Zeytin ağaçlarının toprağa gömüldüğü içler acısı manzara tepkilere neden oldu.

Ümit Arslan

Urla Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Ümit Arslan, "Daha önce çevre katliamını ortaya çıkarmıştık. Ancak bugün Naipli'de ikinci bir çevre katliamına daha şahit oluyoruz. Yüksek gerilim hatları 3-4 metre toprağın altına gömülmüş şekilde, evsel atıklar var. Belediye kaçak döküme devam ediyor ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.