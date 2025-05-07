  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Aliağa'da Gül Bayramı etkinliği düzenlendi

Aliağa'da Gül Bayramı etkinliği düzenlendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aliağa’da Gül Bayramı etkinliği düzenlendi
AZERBAYCAN'IN merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev'in 102. doğum yıl dönümü 'Gül Bayramı' adıyla düzenlenen program ile kutlandı. Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, SOCAR temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul içerisinde Heydar Aliyev'in hayatını konu alan resimler sergilendi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA