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Haberler İzmir Tire’deki vahşi depolamaya Bakanlıktan milyonluk ceza

Tire’deki vahşi depolamaya Bakanlıktan milyonluk ceza

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tire’deki vahşi depolamaya Bakanlıktan milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'in Tire ilçesinde, açık alanda vahşi depolama yaptığı belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkisinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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