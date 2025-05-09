Konak'ta 11 saatlik görüşmeler sonuçlandı! İşçiler grevi bırakıp iş başı yaptı

Böylelikle Konak Belediyesi'nin MERBEL şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucuna göre 84 yevmiye ikramiye ve 8 bin 500 TL gıda kartı gibi ek haklar dahil en düşük maaş net 58 bin 94 TL, en yüksek maaş ise 77 bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan toplu sözleşmeye ilk kez giren maddeler arasında şoförlere direksiyon primi, kıdem zammı ve kadın işçilere ayda bir gün regl izni yer aldı.

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