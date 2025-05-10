Çiğli Belediyesi'nden atılan kadın işçiler CHP Genel Merkezi önünde: İşimizi geri istiyoruz





Özdinçer, "Sesimizi duyurmak için çalmadık kapı bırakmadık ama sesimize sağır kalındı, emeğimize sırt dönüldü. Bu yüzden yola çıktık. İzmir'den Ankara'ya 10 gün boyunca omuz omuza yürüdük." diye konuştu.



Sadece partinin tabelasının değil, halkın vicdanının önünde olduklarını vurgulayan Özdinçer, "Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden, daha fazla mağduriyet yaşatmadan bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Emekçi Kadınlar Derneği üyelerinin de destek verdiği açıklamanın ardından gruptakiler, slogan ve alkışlarla işten çıkarılmayı protesto etti.