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Haberler İzmir Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

İzmir Karşıyaka'da otomobil sürücüsü E.M. (22), yol verme iddiası yüzünden tartıştığı kişilerin üzerine döner bıçağıyla yürüdü. Korku ve dehşet dolu o anlar ise kavgayı izleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kısa sürede döner bıçaklı saldırganı gözaltına aldı.

Döner bıçaklı saldırgan yakalandı

Olay, cuma akşamı meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan spor otomobilin sürücüsü E.M., aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında sakladığı kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

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