İzmir'de tepki çeken çöp yığınları: 'Burası Hindistan mı?'





Örnekköy Mahallesi'nde yüksek katlı binaların, lüks dairelerin bulunduğu kentsel dönüşüm bölgesinde yaşanan çevre kirliliği vatandaşı bezdirdi. Boş bir arazi gelişigüzel bırakılan moloz ve çöplerle doldu taştı. Örnekköy'ün adına yakışmayan çirkin manzara, havaların ısınmasıyla birlikte aynı zamanda çevreye kötü koku da yaymaya başladı. Çevredeki site sakinleri, defalarca şikayette bulunmalarına rağmen belediyenin hiçbir önlem almadığını öne sürdü. Moloz ve çöp yığınlarının uzun süredir temizlenmediğini belirten vatandaşlar, İzmir'in artık çöple, körfez kirliliği ile anılmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. İzmir'in farklı ilçelerinde ortaya çıkan çöp manzaralarının şehri Hindistan'a çevirdiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin çevre konusunda artık daha hassas davranması gerektiğini kaydettiler.