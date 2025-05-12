Kadın emekçiler CHP’nin kapısında

Yerel seçimler öncesi kimseyi işten çıkarmayacağının sözünü veren CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, seçimlerden sonra ise 147 personeli hiçbir gerekçe olmadan kapının önüne koyarak ilçede infial yaratmıştı. Görevi sonlandırılan işçilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu.

1 MAYIS'TA YÜRÜDÜLER

Aylar boyu devam eden protestoların önünü bir türlü kesemeyen belediye, ocak ayı itibarıyla herkesin işine geri döneceğini vadederek eylemleri bastırmış, ancak yine sözünü tutmayarak mağdurların çoğuna tekrar kapıları kapatmıştı. Bu süreçte belediyede sonu gelmeyen torpilli atamalar ise ilçedeki öfkeyi bir kat daha artırmıştı.

YENİ ASIR, HAKKINI ARAYANLARIN SESİ OLMUŞTU

Çiğli Belediyesi'nde çalışırken sebep gösterilmeden işten çıkarılan kadınlar, CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyerek seslerini duyurmaya çalışmıştı. Kadın emekçiler görüşme için hala randevu alamadı.

Belediye Başkanı Yıldız tarafından verilen sözlerin bir türlü tutulması üzerine kadın emekçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçti. 10 gün boyunca 588 kilometrelik yolu yürüyen mağdur grup, CHP Genel Merkezi önünde parti yönetimini protesto etmeye başladı. O günden bu yana CHP'den kimsenin grupla iletişime geçmediği ortaya çıktı. Grup Sözcüsü Hale Ören Özdinçer, "Günlerdir randevu talebimize hiçbir yanıt verilmiyor. Hakkımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz. Herkes bunu böyle bilmeli" dedi.

'SESİMİZE SAĞIR KALINDI'

KENDİLERİNE bu haksızlığı reva görenin CHP'li bir belediye olduğunu belirten Özdinçer, "Hiçbir gerekçe yokken işimizden olduk. Birçoğumuzu maddi krizle baş başa bıraktılar. Dolayısıyla hakkımızı CHP'den talep ediyoruz. 10 gün yürüyerek genel merkezin önüne geldik. Emeğimize sırt dönüldü, sesimize sağır kalındı" diyerek tepkisini dile getirdi.