Hayalet ağ avı

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timlerinin katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği yapıldı. Etkinlik kapsamında denizden 1,5 ton terk edilmiş balık ağı çıkarıldı.

"HAYALET ağ" olarak adlandırılan terk edilmiş ağların, uzun yıllar deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüştüğü vurgulandı. Balıklar, deniz kaplumbağaları ve diğer canlılarının yaşamı için büyük risk oluşturan ağları toplama çalışmalarının süreceği belirtildi.