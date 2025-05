Türkiye Emiralem çileğini çok sevdi

İzmir'in Menemen ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden olan ve bu yıl yaklaşık 7 bin tonluk üretimle, İzmir'deki çilek üretiminin yüzde 55'ini karşılayan Emiralem Çileği için düzenlenen 15. Emiralem Çilek Festivali, renkli anlar ve unutulmaz anılarla birlikte sona erdi. İki günlük festival maratonunda, Emiralem girişinden itibaren yaşanan yoğunluk ve festival atmosferinde hem çocuklar hem de büyükler, Emiralem'in dillere destan çileğini tatma ve keyifli anlar geçirme fırsatı buldu.

DERYA ULUĞ SAHNE ALDI

FESTİVALİN her geçen yıl da ziyaretçi sayısını artırdığına dikkat çeken Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Her sene rekor kırıyoruz, bu yıl milyonu aştık. Bu da demek oluyor ki Türkiye, bu çileği çok seviyor" dedi. Emiralem Çilek Festivali'nin final gününde sahne alan isim ise, şarkılarını milyonlara ezberleten Derya Uluğ oldu. Başarılı sanatçı, en güzel şarkılarını konser alanını dolduran on binlerce müziksever ile birlikte seslendirdi.