Gazeteci Hasan Tahsin vefatının 106. yılında anıldı

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 106. yılında yad edildi. Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenen törende, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri anıta çelenk sundu. Törende şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'de işgale karşı direnişin sembol isminin Hasan Tahsin ve gazeteciler olduğunu belirtti. İGC Başkanı Gappi ise kurtuluşa giden yolu açan Hasan Tahsin'in, İzmirli gazetecilerin onuru olduğunu kaydederek, izinden gitmeye devam edeceklerini ifade etti. Törene, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu öğrencileri de katıldı.