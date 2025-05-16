İzmir çöpten arınmıyor! Gaziemir doldu taştı! Yangın felaketi için an meselesi...

"ÇÖP ATIKLARI HEM ÇEVREYE HEM DE YERALTI SULARINA ZARAR VERİYOR"

Gaziemir Belediyesinin resmi açıklamasında çöp atıklarının geçici olarak bölgeye bırakıldığını ancak bir yıldan fazladır çöplerin burada bulunduğunu aktaran Atmaca, "Belediye resmi açıklamasında şunu söylüyor. İşte atıkları topladıklarını, geçici olarak burada depoladıklarını ve ayrıştırdıktan sonra Büyükşehir Belediyesine ait alanlara aktarma yaptıklarını söylüyorlar. Ama buradaki atıklar bir yıldan beri böyle. Belki bir yıldan da fazla olabilir. Yani yeni seçilen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık maalesef bu konuda böyle bir aymazlık içerisinde çevreye verdiği zararın da belki farkında değil ama biz bunları uyarmakla mükellefiz. Biz bunları dile getiriyoruz. Sarnıç'ımız adına, Gaziemir'imiz adına, İzmir'imiz adına üzülüyoruz. Asıl tehlike tabii ki yani koku ve kimyasal boyutu var ama Sarnıç bölgesi Tahtalı Barajı koruma alanı içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla yani bu tüm burada gördüğünüz fabrikaların bir altyapı sistemiyle atıkları toplanıyor. Dolayısıyla buradaki açık alanda bu şekilde vahşi bir şekilde depolanmış bu maddelerin üzerine yağan yağmurlarla birlikte yeraltı sularının kirletilmesine sebebiyet veriyor. Yani Sarnıç'ın aslında kelime anlamı da su deposudur. O yüzden bu vahşi atık depolama alanının çevreye verdiği zarara paralel olarak bir de yeraltı sularına verdiği zararlar var" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİNE ZARAR VEREBİLECEK HUSUSLAR KONUSUNDA GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI'NI UYARIYORUZ"



Atıkların bırakıldığı bölgede herhangi bir koruyucu önlemin alınmadığına dikkat çeken Atmaca, "Bir diğer bir asıl üzerinde durmamız gereken konu da; etrafında herhangi bir bariyer, bir tel örgü ya da girişi engelleyecek bir engel maalesef yok. Dolayısıyla buraya gece veya günün herhangi bir vaktinde veya hafta sonu getirilip çok farklı atıklar atılabilir. Ve bunun da sorumlusu Gaziemir Belediyesidir, İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Bundan dolayı kaynaklanacak her türlü can ve mal güvenliğine zarar verebilecek hususlar konusunda Gaziemir Belediye Başkanı'nı buradan uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.