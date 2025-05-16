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İzmir’de su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hurda almak için girdiği metruk binanın su dolu kuyusuna giren M.Y. (36), boğuldu. Olay Manavkuyu Mahallesi, Haydar Aliyev Caddesi üstünde meydana geldi.

İzmir’de su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu

Depremde hasar gördüğü için boşaltma kararı olan ve metruk halde bulunan apartmanın bahçesine artezyen kuyusunun kapağındaki demirleri toplamak amacıyla bahçeye giren M.Y., kuyuya düştü. AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, yapılan çalışma sonucu M.Y.'nin cansız bedenine ulaştı. M.Y.'nin cansız bedeni, olay yerendeki incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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