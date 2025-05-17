Duygusal isyan!

İZMİR Bornova'da yaşanan olayda pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş (33), erkek arkadaşı Emre Turan (30) ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Acılı anne "Psikolojik olarak da sağlık olarak da dayanacak gücüm kalmadı. Sanıkla aynı havayı solunmak çok zor. Buraya her gelişimde kızımın ölümünü tekrar tekrar yaşıyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise Turan ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi. İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi. Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti.

KABUL ETMEDİ

SORUŞTURMA sonunda olayın 'Kasten öldürme' suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine Emre Turan olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart'ta tutuklandı. Anne Nuriye son görülen duruşmada "Psikolojik olarak da sağlık olarak da dayanacak gücüm kalmadı. Sanıkla aynı havayı solunmak çok zor. Buraya her gelişimde kızımın ölümünü tekrar yaşıyorum. Sadece kızımı değil, torunumu da kaybettim. Oğlum yoğun bakıma kaldırıldı. Aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun. Emsal bir karar olursa belki kadın cinayetleri engellenir" dedi.

YETERLİ YÜKSEKLİK YOK

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı.

Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği de iddianamede yer aldı. Savcı, Turan için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.