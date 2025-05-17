İzmir Çeşme’de doğal alan tel örgüyle kuşatıldı! Halka kapalı ranta açık

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de hazineye ait arazilerin işgaline bir yenisi daha eklendi. Çeşme'nin Altınkum plajında bulunan ve 2. Derece Doğal SİT Alanı olan Fedon Koyu'na ruhsatsız bir işletmenin daha yapımına başlandı. Vatandaşların kamp yapıp denize girdiği 2. Derece Doğal SİT Alanı olan koyun etrafı tel örgülerle çevrilerek beach club inşaatı yapıldı. Koyun bir kısmını kapatarak inşaata devam eden işletmenin, arazideki ağaçları keserek yerine dekor için onlarca palmiye ağacı diktiği görüldü.

'AĞAÇLARI KATLETTİLER'

Altınkum'un senelerdir vahşi beton sermayenin hedefinde olduğunu belirten ve yapılan yeni eğlence mekanı inşaatına tepki gösteren Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, "Daha önce burada mahkeme yıkım kararı olan Bohem Beach ve Paralia Beach Club inşaatı sırasında on binlerce kum zambağını ve ardıç gibi yöresel ağaçları katlettiler" dedi.

'ARTIK HALKIN DEĞİL'

Güler, "Denize kaçak iskele yaptılar. Bunların birçoğunu mahkeme kararıyla ve savcılık aracılığıyla durdurduk. Şimdi de bu yaz dönemine başka bir işgalci yine sahili tahrip ederek yeni bir mekan inşa ediyor. Bunun adı gasptır ve buna da karşı duracağız. Bu konularda hassas olduğunu düşündüğümüz Çeşme Belediyesi'nin bu usulsüz işletmeye ruhsat vermeyeceğini umuyoruz" ifadesinde bulundu. Plajı kullanmak isteyen vatandaşlar ise halkın denize geçişinin engellendiğini ifade ederken "2. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki bölgede beton dökme, çit çekme, yolları kapatma ve halkın sahile erişimini engelleme gibi pek çok konuda çevre ve mülkiyet ihlali yaşanıyor. Çeşme'nin en sessiz ve en güzel yerlerinden biri olan Fedon Koyu da artık halkın değil" yorumunu yaptı. 2022'de açılan başka bir işletmeyle ilgili Cimer, Çeşme Cumhuriyet Savcılığı ve Çeşme Belediyesi'ne suç duyurusunda bulunan sivil toplum örgütleri ve bölge sakinleri, yeni açılacak olan bu mekan hakkında da aynı şekilde şikayetlerde bulunduklarını dile getirdi.

'ASLA RUHSAT VERİLMEMELİ'

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Çeşme Çevre Derneği Başkanı Dr. Ahmet Güler şu ifadelere yer verdi: "Altınkum Fedon Koyu'nda yaşananlar açıkça bir doğa katliamıdır, halkın malına el koymadır. 2. Derece Doğal SİT Alanı olan bu bölgede, Hazine'ye ait kamu arazileri üzerine, hiçbir ruhsatı ve imar izni olmayan bir işletme inşaatı sürdürülmektedir. Bu organize işgal girişiminin arkasında bazı isimlerin olduğu duyumlarını alıyoruz. Çevre konularında hassasiyetini bildiğimiz Çeşme Belediyesi'ne açıkça çağrıda bulunuyoruz: Bu izinsiz yapıya asla işletme ruhsatı verilmemelidir."