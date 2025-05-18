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Haberler İzmir İzmir'de "Taş Baltadan SİHA'ya" sergisi açıldı

İzmir'de "Taş Baltadan SİHA'ya" sergisi açıldı

İzmir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının "102. Yılda 100+2 Süreli Sergi" projesi kapsamında Efes Müzesi'nde açılan "Taş Baltadan SİHA'ya" adlı sergi beğeniye sunuldu. 416 eser ve 2 aracın bulunduğu sergide ilk insandan modern insana kadar olan gelişimi, değişimi araçlar üzerinde anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, "Bu sergi bir yolculuktur. Bu yolculuk ilk insanın en basit yöntemle, çıplak elleriyle yaptığı bir taş baltayla başlayacak ve sayısız insanın katkısıyla karmaşık teknolojik ürünleri üretilen SİHA ile bitecektir" dedi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de Taş Baltadan SİHA’ya sergisi açıldı

İzmir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının "102. Yılda 100+2 Süreli Sergi" projesi kapsamında "Taş Baltadan SİHA'ya" adlı sergi beğeniye sunuldu.

Efes Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk'un her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.

İzmir’de Taş Baltadan SİHA’ya sergisi açıldı

Bakanlığın bölgeye verdiği desteklerden bahseden Çağlar, "2025 yılını Efes Yılı olarak kabul ediyorum, öyle ifade ediyoruz. Efes karşılama merkezimizin inşaatı başladı. Bakanlığımız restorasyon ve temizlik alanlarında ciddi kaynak ayırdı. 2030'a kadar Efes başka bir Efes olacak." dedi.

İzmir’de Taş Baltadan SİHA’ya sergisi açıldı

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, serginin 31 Aralık'a kadar gezilebileceğini söyledi.

İzmir’de Taş Baltadan SİHA’ya sergisi açıldı

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu da 416 eser ve 2 aracın bulunduğu sergide ilk insandan modern insana kadar olan gelişimi, değişimi araçlar üzerinde anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu sergi bir yolculuktur. Bu yolculuk bir taş baltayla başlayacak ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bitecektir. Bu yolculuk ilk insanın en basit yöntemle, çıplak elleriyle yaptığı bir taş baltayla başlayacak ve sayısız insanın katkısıyla karmaşık teknolojik ürünleri üretilen SİHA ile bitecektir." diye konuştu.

İzmir’de Taş Baltadan SİHA’ya sergisi açıldı

Açılış kurdelesinin sergiyi ziyarete gelen çocuklarla kesilmesinin ardından Kaleağasıoğlu, protokol üyelerine sergide bulunan savaş aletlerini tanıttı.

İzmir’de Taş Baltadan SİHA’ya sergisi açıldı

Protokol üyeleri SİHA maketinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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