2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi sektörü buluşturdu: İzmir için hep birlikte çalışacağız

İzmir 2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Yeni Asır Gazetesi ile Turkuvaz Medya Grubu işbirliği ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) katkılarıyla İZTO

Kongre Salonunda gerçekleştirildi.

Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Finansman Daire Başkanı Behçet Kaan Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Aytaç Yalçınkaya, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem, Sabah Gazetesi Yazarı ve İstanbul Medipol Üniversitesi İYBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, İZTO meclis üyeleri, gayrimenkul ve yapı sektörünün önde gelen temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut

YENİ DONATI VE PLANLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, şehirlerin tıpkı insanlar gibi doğup büyüyen ve yaşayan mekanlar olduğunu, zamanla yaşlanan şehirlerin organları olarak nitelendirilen yolların, yeşil alanların, üzerindeki binaların yenilenmedikçe tıpkı insanlar gibi öleceğini söyledi. Şehirlere çağın gerektirdiği yeni donatı ve planların kazandırılmasıyla şehirlerin yeni nesillere hizmet etmeye devam edeceğini, aksi takdirde insanlar gibi şehirlerin de değerini kaybederek zaman içerisinde öleceğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Bulut, Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşümün geldiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener

DEĞİŞEN ŞEHİRLER

Türkiye'nin geçmişte tarım toplumundan sanayi toplumuna hızlı bir geçiş yaptığını, köylerden kentlere göçün başladığını ve o dönem devletin planlı arsalar üretemediğini ifade eden Bakan Yardımcısı Bulut, "Tabiri caizse Anadolu'dan gelen insanlarımız kafasına göre, kendi planına göre, kendi imkanlarına göre plansız şekilde yerleşimler oluşturdu. Bununla birlikte bir kısım planlı olsa bile, o planlı alanlar bile o döneme ait donatıları içeren planlardı. Yeşil alanlar, yollar, alt yapı ona göreydi.

Dolayısıyla bir kısım planlı olan alanlar bugün artık günümüzün koşullarında o şehre hizmet edemez hale geldi. Dolayısıyla hem yapı stoku açısından hem donatı açısından kentsel dönüşüm zorunluluğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Bulut Türkiye'de deprem hazırlığı yapılması açısından kentsel dönüşümün büyük önem taşıdığını söyledi.

'DEPREM ÜLKESİYİZ'

Bulut, "Türkiye afet gerçeği ile karşı karşıya olan bir ülke.

Son yıllarda birçok deprem yaşadık.

Son 10 yılda, Van depreminden tutun, Elazığ, Malatya depremine, burada İzmir depremine, Kahramanmaraş depremi ve geçen ay da İstanbul'da yaşamış olduğumuz 6.2 şiddetindeki deprem. Dolayısıyla Türkiye bir deprem ülkesi ve deprem ülkesi olması sebebiyle de depreme dayanıksız yapı stokunun bir an önce yenilenmesi gerekiyor.

Kentsel dönüşüm hem buraların yenilerek donatı alanları kazandırılması hem de binaların oluşabilecek depreme karşı direncini arttırmak için olmazsa olmaz uygulamalarımızdan birisi. Türkiye'deki yapı stokuna baktığımız zaman toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. 36 milyon bağımsız bölümden 2 milyonluk kısmının acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

Bunun da 600 bini İstanbul'da bulunmakta" dedi. Bulut, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki kanunun 2012 yılında çıkartıldığını ve 2013 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bedeli ne olursa olsun, dönüşümü gerçekleştireceğiz' şeklindeki güçlü ifadesi ile yola çıkıldığını, bugün itibariyle 87 bini İzmir'de 923 bini de İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde toplam 2.3 milyon bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını aktardı.

SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ ÖNERİLERİNİ ANLATTI

Zirve kapsamında Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde 'Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm' paneli düzenlendi. Panelin katılımcıları Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, Uger Mühendislik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Türker, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ve Arsavev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Ergüven, İzmir'de dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması için önerilerini anlattılar.

'İZMİR İÇİN HAZIRIZ'

6306 sayılı kanunun depreme hazırlık ve yapı stokunun yenilenmesi, modern yaşam alanlarının ortaya çıkması için olmazsa olmaz bir kanun olduğunun altını çizen Bulut, "İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası gibi 1 milyon 800 bin liraya kadar konut başına destek var. İzmir'de 2,5 milyon lira konut başına destek var" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın işbirliği çağrısına cevap veren Bulut "Konuşmanızın bizimle ilgili bölümlerini not ettim. Onlar üzerine çalışacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlayacağı projelere destek vermeye hazırız. Tavsiyelerinizle birlikte 6306 sayılı kanunla sahada gerçekleştirmek isteyeceğiniz projelerle ilgili bakanlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Bu imkanları vatandaşlara çok iyi anlatmamız gerekir. İngiltere'de 25 bin sterline kadar destek vermeyi düşündüler ama hayata geçirmemişler. Bizde bu 30-40 bin sterline yakın bir bedeldir. Dolayısıyla devlet burada kentsel dönüşümün 3 ayağı dediğimiz yerel yönetim, vatandaş, devlet tarafında en fazla fedakarlığı göstermeye çalışan taraftır" dedi.

Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Bakan Yardımcısı Bulut'a plaket verdi.

BULUT: BİRBİRİMİZE YARDIM EDECEĞİZ

30 Ekim 2022'deki İzmir depreminde sadece bir binada 30'ya yakın vatandaşın vefat ettiğini, bu durumun çok üzücü olduğunu, İzmir'deki depremle birlikte Bayraklı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ve 5 bin 42 konutluk bir projeyi tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Bulut, "İnanın o gün bu projeleri hayata geçirirken çok zorluklar yaşadık.

Murat Kurum bakanımız buradan 1 ay boyunca hiç gitmedi.

Sahaya çıktığımız zaman birbirimize yardımcı olacağız.

Yardımcı olmazsak bu iş yürümez.

O zaman İzmir Şehir Hastanesi'nin eteklerinde çalışmalara başladığımız zaman bize 'Orayı rant projesi yapacaklar, İzmir'i mahvedecekler' dediler ve inanın o kadar zorluklarla karşılaştık ki, sonuç ortaya çıktı ama kimse de dönüp 'Biz böyle karşı çıktık ama hiç de karşı çıktığımız gibi değil, her şey vatandaşın lehine her şey İzmir için yapılmış' diye bir dönüş olmadı" dedi.

SAHANIN ÖNEMİ

BAKAN Yardımcısı "Bu işin eleştiri tarafı kolay, yapabilmek zor. Sahada çalışmaya başladığımız zaman herkes olayı başka tarafa çekiyor" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'a konuşmasının ardından Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman teşekkür plaketi verdi. Ayrıca İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'a Asanör'ün fotoğrafının yer aldığı bir portre hediye etti.

YENİ ASIR GENEL YAYIN YÖNETMENİ ERCAN DEMİR: ŞEHRİN KADERİ DEĞİŞECEK

YENİ Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, tarihi ve kültürüyle herkesin göz bebeği olan İzmir'in ciddi bir deprem riski altında olduğunu belirterek kentsel dönüşümün önemine değindi. Demir, "Bugün burada, şehrimizin kaderini değiştirecek bir adım için toplandık; kentsel dönüşüm. Bu, yalnızca binaların değil, umutlarımızın, güvenliğimizin ve geleceğimizin dönüşümüdür. İzmir, tarihiyle, kültürüyle hepimizin göz bebeği. Ama hepimiz biliyoruz ki, bu güzel şehir aynı zamanda ciddi bir deprem riski altında" dedi.

YAŞANILABİLİR KENT

30 Ekim 2020'de yaşadığımız acının hâlâ taze olduğunu dile getiren Demir "17 bina yıkıldı, yüzlercesi ağır hasar aldı. Araştırmalar, İzmir'deki yapıların yaklaşık yüzde 70'inin riskli olduğunu gösteriyor. Bu gerçekler bize tek bir şey söylüyor; artık bekleyecek zamanımız yok. Kentsel dönüşüm, sadece yeni yapılar demek değil; daha yeşil, daha güvenli, daha yaşanabilir bir İzmir demek. Sokaklarında çocuklarımızın güvenle oynadığı, sevdiklerimizle huzurla yaşadığımız bir şehir hayal edelim. İşte o hayal bu salonda başlıyor. Bu dönüşüm, birlikte başaracağımız bir yolculuk. Yerel yönetimlerden iş dünyasına, vatandaşlardan kamu kurumlarına kadar hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Biz de bir basın kuruluşu olarak bu sürecin destekçisi ve paydaşı olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım, kentsel dönüşüm sadece binaları değil, hayatlarımızı da yeniden inşa eder" diye konuştu.

'AKILLI KENTLER YARATMALIYIZ'

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener konuşmasına Yeni Asır Gazetesi ve İZTO işbirliğiyle ikincisi düzenlenen zirveye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek başladı. Özgener "Günümüzde kentsel dönüşümün; afetlere dayanıklı, enerji verimli, sosyal uyumu gözeten, yerel ekonomiyi canlandıran ve dijital çözümlerle desteklenen akıllı kentsel alanlar yaratma hedefiyle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

330 MİLYONLUK KREDİ

İKLİM ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında pilot il seçilen İzmir'in potansiyelini daha somut adımlara dönüştürme fırsatı yakaladığına dikkat çeken Özgener, "Proje kapsamında ülkemizin kullanımına sunulan 330 milyon euroluk krediden kentimizin faydalanmasını önemsiyoruz. Proje ile üst limit 2,5 milyon lira olmak üzere, faiz oranı yüzde 0,69 olan bu finansman fırsatıyla, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin nitelikli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için hak sahiplerine 180 ay vadeyle ödeme imkanı sağlanıyor" diye konuştu.

Proje kapsamında yüzde 0,69 faiz oranlı finansman imkânı sunan kentsel dönüşüm destek programının etkin ve verimli işleyebilmesi için yaşanan yapısal sorunlara değinen Özgener, "Mevcut durumda başvurular ancak yapı ruhsatı alındıktan sonra yapılabiliyor. Bu hem zaman kaybına yol açıyor hem de sürecin planlama aşamasında desteklenmesini zorlaştırıyor. Mimari projelerin ön onay sürecinden geçtikten sonra başvuruların kabul edilmesine yönelik bir uygulamaya geçildiği taktirde; kredi kullanımının erken aşamada devreye alınması ve bununla birlikte işlemlerin de hızlandırması sağlanabilir. Günümüz ihtiyaçlarıyla entegre edilmiş, bütünsel bir kentsel dönüşümün de yapılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edilerek ortaya konulan kentsel dönüşüm planlamasında, güneş panelleriyle donatılmış kendi elektriğini üreten binaların ve rüzgar enerjisinden faydalanarak kendine yeten yaşam alanlarının oluşturulması önem arz ediyor. Bu dönüşüm sayesinde enerji bağımlılığımızın azaltılmasıyla enerji güvenliğimizin daha da güçlendirileceğine inanıyoruz" diye konuştu.