İzmir'de yok böyle dolandırırcılık! "Evde ek iş" vurgunu yapmışlardı! Bakanlık logosuyla tehdit etmişler

Polis ekipleri, şüphelilerin bu yöntemlerle yaklaşık bin kişiden 100 milyon lira haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı. Paranın izini kaybettirmek için de suç örgütü üyelerinin parayı kripto hesaplara aktardığı saptandı.



KARA PARA AKLAMAKLA KORKUTMUŞLAR



Sosyal medyada yer alan "evde sabun paketleme işi" paylaşımını gördükten sonra şüphelilerle iletişime geçen evli ve 2 çocuk annesi İ.Ö, AA muhabirine, örgüt tarafından yaklaşık 90 bin lira dolandırıldığını anlattı.



Örgüt üyelerinin süreç başladığında kendisini çeşitli yollarla korku ve paniğe sevk ettiğini anlatan İ.Ö, şunları kaydetti:



"Hani 'evde iş yapacaksınız ama bir vergi levhanız oluştu.' 'Bunu aktif etmemiz gerekiyor' diyor. İkna etmek için her şeyi yaptılar. O an hipnoz olmuş gibi oluyorsun. Her seferinde sizden para istiyorlar. Vazgeçmek istediğimi söylersem bu kez 'cayma bedeli, avukat parası var' diyorlar. Dosya gönderiyorlar hepsinde Adalet Bakanlığının logosu var. Dolandırıldığımın da farkındayım. Hani 'siz beni resmen dolandırıyorsunuz.' 'Paramı aldınız.' 'Durduk yere paramdan oldum' diyorum. Sonra, 'bu parayı yatırmazsan, bu işlemi tamamlamazsak kara para aklamaya girecek' diye korkutuyor. Çünkü o korktuğumu artık anladı. Benim panik olduğumu anladı. En son 45 bin lirayı da attım. Ama hala bekliyorum. İşte '30 attın, sana geri şu kadar toplam attığınla beraber 40 bin lira para atacağım.' İşte '45 bini atacaksın.' 'Ben sana 85 bin lira para atacağım' diye diye ben 90 bin lirayı gördüm."