Maaş ödeyemiyor ama pikniğe davet ediyor!

İZMİR Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını ödeyemediği işçilere aile pikniği düzenliyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın maaşlarını gecikmeli ve parça parça alan işçileri ve ailelerini pikniğe çağırması tartışma yarattı. Piknik organizasyonuna ilk tepki ise Disk Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Yönetim Kurulu ve İşyeri Sendika temsilcilerinden geldi.

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"AİLE pikniği etkinliği; bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde nasıl yapılacaktır, piknikte belediye yetkilileri tarafından çalışanlara ve ailelerine nasıl bir birlik ve beraberlikten bahsedilecektir henüz anlamış değiliz" yorumunu yapan sendika, ilerleyen günlerde eylem yapacaklarını da dile getirdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, "25 Mayıs 2025 Pazar günü (bugün) saat 12.00 ile 16.00 arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı tarafından, Personel Aile Pikniği etkinliği düzenleneceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Belediyenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulların kötü olduğunu her daim dile getiren belediye yönetiminin, mali koşulları düzeltmeden böyle bir etkinlik yapmak istemesini şaşkınlıkla izlemekteyiz" denildi.

Açıklamada, davet edilenlerin Personel A.Ş. ve Kent A.Ş.'de çalışan üyelerin aileleri olduğu belirtildi. Sendika yazılı açıklamasında, "Kent A.Ş.'de çalışan üyelerimizin Ocak-Şubat- Mart ve Nisan maaşları, Personel A.Ş.'de çalışan üyelerimizin Nisan maaşının yüzde 50'si henüz yatırılmamışken, ayrıca her iki şirket çalışanlarının da 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi'nden kaynaklı geriye dönük alacakları henüz ödenmemişken, yapılacak olan aile pikniği etkinliği; bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde nasıl yapılacaktır, piknikte belediye yetkilileri tarafından çalışanlara ve ailelerine nasıl bir birlik ve beraberlikten bahsedilecektir henüz anlamış değiliz. Bir an önce çalışanların maaşlarının ödenmesini talep ediyoruz" denildi.