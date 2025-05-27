‘Önce parasını aldığınız belediye çalışanlarının evlerini bitirin’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen'de 3 bin 100 konutun lansmanını yaptığını ancak Çiğli'de belediye personeli için yaptırdığı konutlarda 1 yıldır çalışma yapılmadığını, inşaat seviyesinin de yüzde 27 kaldığını belirtti. Saygılı, "Belediye personelinden 200 milyon TL, hemen yan parselde ise kurulan bir başka kooperatiften 500 milyon TL'ye yakın para alındı temel dahi atılmadı. Sayın Cemil Tugay'a çağrımız açık ve nettir, İzmirli'yi yeni hayallerle oyalamayı bırakın. Önce geçmişte verilen sözleri tamamlayın. Önce kendi personelinize ve vatandaşa 'anahtar teslim' dediğiniz, paralarını aldığınız evleri bitirin, teslim edin" dedi.