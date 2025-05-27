Tarım arazisine kaçak villa!

İzmir Gaziemir'de lüks otel sahibi olan iş insanı Mehmet Engin'in, hissedarı olduğu 15 dönümlük tarım arazisine iki katlı kaçak villa inşa ettiği belirlendi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın ise hakkında yıllardır yıkım kararı olan bu villanın tek bir tuğlasına bile dokunmadığı belirtilirken, iş insanı Engin'in zaman zaman otelinde Gaziemir'deki CHP'li bazı meclis üyeleri ve partililer için yemekli toplantılar düzenlediği iddia edildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Başkan Yardımcısı Irmak Yılmaz ve CHP Meclis üyesi Ramazan Özkan'ın otel sahibi Engin ile fotoğrafları bulunuyor.

Savcılığa ifade veren iş insanı Engin, araziyi satın aldıklarında yapının bulunduğunu, sadece iki yıl önce tadilat yaptırdığını öne sürdü. Tarım arazisinin diğer hissedarı olan kardeşi Ali Engin ise kaçak yapının bilgisi dışında, sıfırdan inşa edildiğini açıkladı.

'SADECE TADİLAT YAPTIRDIM'

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın tarım arazileri üzerine mevzuata aykırı biçimde inşa edilen ve hakkında yıkım kararı olan yapılar için kılını kıpırdatmadığı ortaya çıktı. İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşınan olayda, Gaziemir'de lüks bir otelin sahibi olan iş insanı Mehmet Engin'in, Yeşil Mahallesi 40/7 sokak yakınında hissedarı olduğu 15 dönümlük tarım arazisine iki katlı kaçak villa inşa ettiği tespit edildi. Işık'ın imar kirliliğine neden olan ve hakkında 2023 yılından beri yıkım kararı bulunan tarım arazisi üzerindeki 380 metrekarelik villanın bugüne kadar tek bir tuğlasına dahi ellemediği ifade edildi. Engin'in ifadesinde, "Araziyi kardeşim ile birlikte satın aldım. Satın aldığımızda yapı arazinin içinde bulunuyordu. 2023 yılı Mayıs-Haziran aylarında sadece tadilat yaptırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve İş insanı Mehmet Engin

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Arazinin diğer hissedarı olan Ali Engin'in avukatı Abdi Yaşar ise ağabey Mehmet Engin'in, müvekkilinin bilgisi ve izni dışında yapıyı inşa ettiğine dikkat çekti. Dosyada yer alan belgelerin, yapı tatil zaptı, şikayet dilekçesi ve şahit beyanları birlikte değerlendirildiğinde yapının sıfırdan inşa edildiğinin net biçimde ortaya çıktığını vurgulayan avukat Yaşar, "Tadilat yaptım diyen Engin'in beyanı resmi mercilere yalan beyanda bulunma suçunu oluşturmaktadır. Bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. CHP'li belediyeler, tarım arazilerine yapılaşmaya karşı mücadele ettiklerini her fırsatta vurgularken; bu somut olayda 15 dönümlük bir tarım arazisine dikilen şato benzeri yapıya tek bir müdahale dahi yapılmaması, kamu vicdanında büyük bir yara oluşturdu. CHP'li belediyeler tarım arazilerine gerçekten duyarlı mı yoksa belediyelerin kaçak yapılarla mücadelesi kişi bazlı mı işletiliyor?" dedi.