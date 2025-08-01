Avukata suikast hazırlığındayken yakalanan genç tutuklandı

İZMİR'DE suç örgütü lideri Barış Boyun ile ilgili bir davaya bakan avukat A.B.'ye suikast hazırlığında olduğu belirlenen Arda Gedek (19), polisin operasyonu ile yakalandı. Suç örgütü 'Aksaray Daltonlar' üyesi olduğu ve avukatı vurmak için kendini azmettiren kişi ile 200 bin TL ile anlaşan Arda Gedek, tutuklandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ

BAYRAKLI İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 11 Temmuz'da saat 08.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi'nde sokakta üzerini değiştirip, maske takan bir kişi olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheli Arda Gedek'i gözaltına aldı. Gedek'in üzerinde yapılan aramada; 1 tabanca, 5 fişek, 3 maske, 1 cep telefonu ve 4 bin TL nakit para ele geçirildi.Gözaltına alınan Gedek'in suç örgütü lideri Barış Boyun çetesi ile ilgili bir davaya bakan Avukat A.B.'yi vurmak için bölgede olduğu belirlendi. Şüphelinin suç örgütü 'Aksaray Daltonlar' üyesi olduğu ve 'Kasten yaralamadan' suç kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.