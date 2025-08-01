İzmir’e dev adliye sarayı geliyor

İzmir'de bulunan Bayraklı Adliyesi, fiziki ve teknik koşulların yetersiz olması sebebiyle bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Birçok mahkeme ve icra müdürlüklerinin Adliye binası çevresinde kiralık bunalarda olması vatandaşlar, hukukçular ve görevliler tarafından da sorunlar yaratması sebebi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek yeni bir dev Adliye Sarayı için düğmeye bastı.

İnşa edilecek olan İzmir Adliye Sarayı, çok katlı ve modern bir yapı olarak planlandı. Yeni binada, dağınık halde bulunan tüm mahkeme salonları, savcılık birimleri ve destek hizmetlerine yönelik alanlar yer alacak.

YAKINDA BAŞLAYACAK

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise konuyla ilgili olarak müjdeyi Yeni Asır okuyucuları için verdi. Yeldan, Türkiye'nin sayılı devlet hastaneleri arasında bulunan İzmir Şehir Hastanesi ve deprem konutlarının üzerinde bulunan 151 bin metrekare alana dev bir Adliye Sarayı inşaatının yapılacağı bilgisini paylaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan

Başsavcı Ali Yeldan, İzmir'e ve İzmirlilere yakışan tüm mahkemelerin ve birimlerin bir arada olduğu Adliye Sarayı inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacağını söyleyerek, "Tüm projelerimiz hazır. Hepsinin onayı alındı" dedi. Ayrıca özel donanımlı olacak adliye binası örnek bir bina olarak hizmete açılacak.