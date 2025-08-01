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Haberler İzmir İzmir’e dev adliye sarayı geliyor

İzmir’e dev adliye sarayı geliyor

İzmir’de Bayraklı Adliyesi olarak bilinen ancak Konak ilçesi sınırları içinde kalan Adliye Sarayı binası, fiziki ve teknik koşullarının yetersizliği nedeniyle yeni Adliye Sarayı yapılması gerekliliğini yarattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise müjdeyi vererek, dev bir adliye sarayı için çalışmalara başlandığını açıkladı.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’e dev adliye sarayı geliyor

İzmir'de bulunan Bayraklı Adliyesi, fiziki ve teknik koşulların yetersiz olması sebebiyle bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Birçok mahkeme ve icra müdürlüklerinin Adliye binası çevresinde kiralık bunalarda olması vatandaşlar, hukukçular ve görevliler tarafından da sorunlar yaratması sebebi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek yeni bir dev Adliye Sarayı için düğmeye bastı.

İzmir’e dev adliye sarayı geliyor

İnşa edilecek olan İzmir Adliye Sarayı, çok katlı ve modern bir yapı olarak planlandı. Yeni binada, dağınık halde bulunan tüm mahkeme salonları, savcılık birimleri ve destek hizmetlerine yönelik alanlar yer alacak.

YAKINDA BAŞLAYACAK

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise konuyla ilgili olarak müjdeyi Yeni Asır okuyucuları için verdi. Yeldan, Türkiye'nin sayılı devlet hastaneleri arasında bulunan İzmir Şehir Hastanesi ve deprem konutlarının üzerinde bulunan 151 bin metrekare alana dev bir Adliye Sarayı inşaatının yapılacağı bilgisini paylaştı.

İzmir’e dev adliye sarayı geliyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan

Başsavcı Ali Yeldan, İzmir'e ve İzmirlilere yakışan tüm mahkemelerin ve birimlerin bir arada olduğu Adliye Sarayı inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacağını söyleyerek, "Tüm projelerimiz hazır. Hepsinin onayı alındı" dedi. Ayrıca özel donanımlı olacak adliye binası örnek bir bina olarak hizmete açılacak.

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