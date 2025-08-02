Kaya’dan Balçova arsa mağdurlarına müjdeli haber

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 'Balçova arsa mağdurları'yla buluştu. Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES) ile masaya oturan Kaya'dan müjdeli haber geldi. Kaya, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İnciraltı sürecinde olduğu gibi nihai sonuç elde etmek üzere birlikte çalıştıklarını vurguladı.

'SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ'

Kaya, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES) yöneticilerimizle bir araya geldik. İzmirimizin yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarından birine daha el atmanın sorumluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Sayın Onur Yiğit ile birlikte, "tapulu" Balçova arsa mağdurlarımızın sorununu nihai çözüme ulaştırmak adına önemli bir mesafe kat ettik. "Tapusuz" olan Balçova arsa mağdurlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla ise, yakın zamanda BAMSES ve Balçova Belediye Başkanlığı ile müşterek bir toplantı gerçekleştirerek çözüm yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Çok yakında kıymetli hemşehrilerimize güzel ve müjdeli haberleri duyuracağımız günler gelecektir."