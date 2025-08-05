TÜİK’ten Ali Mahir Başarır’a 50 bin lira tazminat davası

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 3 Temmuz'daki yapmış olduğu basın toplantısında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını eleştirerek, "Herkes biliyor bu oranların sahte olduğunu. Her şeyden önce bu bir utanmazlıktır, vicdansızlıktır, yüzsüzlüktür. TÜİK artık bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokaktaki hissedilen enflasyon, yaşanılanlar, emeklinin, işçinin, memurun yaşadıklarıyla TÜİK'in açıkladıkları birbirini tutmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kuruma yönelik eleştirilerinin "hakaret içerdiği" iddiasıyla 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

TÜİK mahkemeye sunduğu dilekçede, Başarır'ın sözlerinin "kamu yararı gözetilmeden, kasıtlı ve bilinçli şekilde" sarf ettiğini belirterek Dilekçede, "Davalı tarafından sarf edilen ağır hakaret ve iftira içerikli sözlerin; kurumumuzu, kurum yöneticilerimizi, kurum çalışanlarımızı rencide etmeyeceğini düşünmek de açık bir şekilde hayatın olağan akışına aykırı olacaktır" dedi. TÜİK, söz konusu açıklamaların kuruma, yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik "ağır bir kişilik hakkı saldırısı" olduğunu ifade ederek, tazminat talebinin kabulünü talep etti.