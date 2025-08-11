İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 11 Ağustos Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...
ALİAĞA FATİH
11.08.2025 saat 09:18 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA YENİBAĞARASI
11.08.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTAY, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SAKARYA, SÜVARİ, TUZCU, ÜLKÜ
11.08.2025 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK HALKAPINAR, MERSİNLİ, YENİŞEHİR
11.08.2025 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTAY, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SELÇUK, SÜVARİ, TINAZTEPE, TUZCU, ÜLKÜ, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE 11.08.2025 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÜMÜLDÜR ATATÜRK
11.08.2025 saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
11.08.2025 saat 10:07 ile 20:07 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMİRLİ
11.08.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEBEKLER, BİRGİ, BUCAK, BÜLBÜLLER, CEVİZALAN, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GERÇEKLİ, HACIHASAN, IŞIK, İLKKURŞUN, KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, KERPİÇLİK, KIZILCA, KÖSELER, KUTLUBEYLER, ORTAKÖY, SEYREKLİ, SUÇIKTI, SÜLEYMANLAR, ŞİRİNKÖY, TOSUNLAR, ÜÇKONAK, ÜZÜMLÜ, VELİLER, YENİCEKÖY, YENİKÖY, YUSUFDERE
11.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
11.08.2025 saat 09:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DUATEPE
11.08.2025 saat 09:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
URLA DENİZLİ, GÜVENDİK
11.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.