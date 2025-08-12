  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de ortadan kaybolan inşaat işçisinin cesedi tarlada gömülü bulundu

İzmir'de ortadan kaybolan inşaat işçisinin cesedi tarlada gömülü bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir tarlada gömülü halde bulunan cesedin, yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan 37 yaşındaki inşaat işçisine ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de ortadan kaybolan inşaat işçisinin cesedi tarlada gömülü bulundu

Yaklaşık 1 ay önce kaybolan Suriyeli inşaat işçisi Mahmoud Ahmad (37) için arama çalışmaları başlatıldı. Ahmad'ın en son ilçedeki pazar yerinde görüldüğü ve telefon sinyalinin Tepecik Mahallesi yakınlarında kesildiği tespit edildi. Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde Turabiye Mahallesi'ndeki bir tarlada gömülü erkek cesedi bulundu.

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü değerlendirilen kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Cesedin, Mahmoud Ahmad'a ait olduğu belirlendi. Polis olaya ilişkin E.B. ve U.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA