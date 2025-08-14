İzmir’de LGS’de şampiyonların tercih ettiği liseler belli oldu

BU yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lisenin zirvesinde, 500 tam puanla Kabataş Erkek Lisesinin Almanca ve İngilizce hazırlık programları, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi yer aldı. 2025 LGS sonuçlarına göre İzmir'de ise 500 tam puan alan 49 Türkiye birincisi, genellikle akademik başarıları ve köklü geçmişleriyle öne çıkan Fen ve Anadolu liselerini tercih etti. İzmir'de ilk sırada Bornova'daki İzmir Fen Lisesi, ikinci sırada ise Konak'taki Atatürk Lisesi yer aldı. Üçüncü sırada Bornova'daki Bornova Anadolu Lisesi, dördüncü sırada Buca'daki Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi, beşinci sırada ise Karşıyaka'daki Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi en çok tercih edilen okullar arasında yer aldı.