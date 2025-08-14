Yaşar Üniversitesi’nden yapay zeka destekli ders

YAŞAR Üniversitesi, "Öğretmeden Öğrenmeye Geçiş" modeliyle dersleri yapay zeka destekli etkileşimli platformlara dönüştüren yeni eğitim sistemini hayata geçirdi. Yaşar Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek üniversitenin yükseköğretimin geleceğini bugünden şekillendiren stratejik bir dönüşüme imza attığını belirterek, "Üniversitemiz, geleneksel bilgi aktarımının ötesine geçerek, "Öğretmeden Öğrenmeye Geçiş" olarak tanımladığımız, öğrenciyi merkeze alan ve aktif katılımı teşvik eden yeni bir eğitim paradigmasını hayata geçiriyor" dedi.

KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM

Yeni modelde, yapay zeka yalnızca teknolojik bir kolaylaştırıcı değil, anlamlı ve etik bir eğitim dönüşümünün temel bileşeni olarak görülüyor. Bu kapsamlı dönüşüm, Ege Bölgesi'nde bir ilk olma niteliği taşırken, Türkiye genelinde de model oluşturabilecek bir örnek sunuyor. Genellikle uzun süren bu süreç, üniversite bünyesinde geliştirilen iki GPT tabanlı araç sayesinde kısa sürede tamamlandı: Öğrenme Çıktısı Asistanı GPT ve Backward Design Ders Tasarım Aracı ile üniversite, onlarca dersi yeniden tasarlayarak yalnızca Bologna uyumu sağlamakla kalmadı; aynı zamanda öğrenciyi bilgiye ulaşan değil, bilgi üreten bir özne olarak konumlayan bir öğrenme modeli inşa etmeye başladı.