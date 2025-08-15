1 milyon İzmirli için susuzluk tehlikesi kapıda

İZMİR'DE yaşanan kuraklık, kentin içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, 1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu söyledi. Özçelik, "1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu söyleyebilirim. Su temini açısından güvenliği oldukça kritik, yaklaşık 1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu ifade etmiştik. Bu riskin azaltılabilmesi için ilave su kaynaklarının bulunarak sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan su kuyularının iyileştirilmesi önem arz ediyor" dedi.