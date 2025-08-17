Hurdalık yangını evleri küle çevirdi

İzmir'in Konak ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Evler küle dönerken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın,1. Kadriye Mahallesi 628 Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki evlere yayıldı.Mahalle sakinlerinden Pınar Akdeniz, "Çok büyük bir yangın. Burada tanıdıklarımızın evleri vardı. Hepsi şu an büyük korku yaşıyor. Hepimiz çok korktuk, alevler çok büyüktü, hâlâ söndürülemedi" dedi. Göksel Yücel ise, "Hurdalıkta çıkan yangın daha sonra evlere sıçradı. İtfaiye hortumundan çıkan su yetmiyor. Sağ olsun itfaiye, polis ve sağlık ekipleri zamanında geldi ancak herkes korku dolu anlar yaşıyor" ifadelerini kullandı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.