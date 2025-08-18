48’lik fakülte birincisi

İZMİR'İN tanınmış iş insanlarından Hanif Pehlivanoğlu'nun eşi Dilek Pehlivanoğlu, 48 yaşında sanata ve kültürel mirasa duyduğu derin bağlılık nedeniyle çıktığı üniversite yolculuğunda büyük bir başarıya imza attı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birinci olarak tamamlayan Pehlivanoğlu, bu başarısından dolayı Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den birincilik plaketi aldı.

Pehlivanoğlu ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalardan birini Rektör Tunçsiper'e hediye etti.

TEZİNİ HAZIRLIYOR

SANATIN sadece estetik değil aynı zamanda kimlik, aidiyet ve zamanlar arası bir bağ olduğunu kaydeden Pehlivanoğlu, bundan sonra da tezhip, minyatür, geleneksel motif tasarımı alanlarında çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Yüksek lisans tezinde kentin unutulmaya yüz tutmuş miraslarından Basmane baskılarını konu alan Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Nurgül Begiç danışmanlığında akademik hayatını sürdürüyor.