Karşıyaka’da 22 bin 500 yapı mercek altında

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı dirençli hale dönüştürmek için başlattığı yapı stoku envanter çalışmalarına Bayraklı ve Bornova'nın ardından, Karşıyaka ile devam edecek. İnşaat mühendisleri, ilçede bulunan 22 bin 500 yapıyı inceleyecek. Karşıyaka'nın zemin yapısına dair detaylı bilgilerin elde edileceği mikrobölgeleme çalışmaları da eş zamanlı olarak başlatılacak.

'OLDUKÇA KIYMETLİ'

Yakın zamanda Karşıyaka'da hem yapı stoku hem de mikrobölgeleme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Ayatar, "İlçede yaklaşık 22 bin 500 yapı var. Yapıları hem sahada hem de belediyenin arşivinde bulunan projeleri inceleyerek hızlı tarama tekniği ile ön değerlendirmeye tabi tutacağız. Bayraklı ve Bornova'da olduğu gibi önceliklendirme çalışması yapacağız. İki çalışmanın birbirini beslemesi açısından oldukça kıymetli." diye konuştu. Ayatar, daha bilimsel, doğru bilgilerle yapı stoku envanterini oluşturacaklarını dile getirdi.