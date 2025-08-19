  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir ESHOT personeli Serkan Er yaşam savaşını kaybetti

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde yaklaşık 4 ay önce motosiklet kazası geçiren Serkan Er, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Er'in İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, kullandığı motosikletle kaza yaparak ağır yaralanan Serkan Er (34) yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde Pazartesi sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Er'in İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı kaydedildi.
