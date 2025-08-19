İzmir’de elektrik kesintisi 19 Ağustos Salı

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
09:30 - 17:30
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar
10:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
12:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Zafer
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Çanakçı
Suludere
İstiklal
Karaburç
Yeniköy
Uzunköy
13:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Develi
Altıntepe
Tekeli Fevzi Çakmak
13:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır
Seydinnasrullah
Tülbentli
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Bucak
Gerçekli
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı