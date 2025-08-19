  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 19 Ağustos Salı

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin ilçeleri ve süreleri araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 19 Ağustos Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını paylaştı. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 17:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

09:30 - 17:30
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar

10:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

12:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Zafer

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
İsmetpaşa

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi
Çanakçı
Suludere
İstiklal
Karaburç
Yeniköy
Uzunköy

13:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Develi
Altıntepe
Tekeli Fevzi Çakmak

13:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır
Seydinnasrullah
Tülbentli

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Bucak
Gerçekli

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Torbalı

