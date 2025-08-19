İzmirliler güne İZBAN greviyle başladı

KAMU çalışanlarının ülke genelinde yürüttüğü iş bırakma eylemi nedeniyle İzmir'de sabah saatlerinde İZBAN hiçbir hatta sefer yapmadı. Evinden işine ya da bir yerden başka bir yere gitmek zorunda olan yolcular zor anlar yaşadı. İZBAN hatlarında yaşanan aksama nedeniyle yolcular ESHOT otobüsleri ve minibüs duraklarına yöneldi. Ancak burada da yoğunluk nedeniyle ciddi gecikmeler yaşandı. İZBAN yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, iptal durumunun sona erdiğini ve seferlerin saat 10.30 itibarıyla 'Aralıklı olarak normale döneceğini' duyurdu. Açıklamanın ardından, seferlerin kademeli olarak yeniden başlamasıyla birlikte, kent içi ulaşımda normalleşme yoluna girildi.