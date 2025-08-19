Otomobilin çarptığı küçük Hümeyra hayata tutunamadı

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Pazar akşam saat 21.30 sıralarında, İzmir Aydın Karayolu, Selçuk Hükümet Konağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.P. idaresindeki otomobil, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Hümeyra Özmen adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hümeyra, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.P., Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.