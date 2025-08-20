Karaburun’da hurda soruşturması

İZMİR Karaburun Belediyesi'ne ait milyonlarca liralık demir ve çeliğin A.E. Hurdacılık isimli özel bir şirkete yasadışı olarak satıldığı iddia edilince soruşturma açıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, eski bir çalışanın ihbarıyla sürecin başladığını belirterek, "2019'dan beri herkes bilir Karaburun Belediyesi hurdalarını Makine Kimyaya satar. Bu iddia algı operasyonu" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Geçen hafta eski bir çalışan ihbarda bulundu. Savcılığa geçen Cuma ben şikayet ettim. 3 personel hakkında hem disiplin soruşturması başlatıldı hem de avukatımız vasıtasıyla dilekçe verildi. Yargıya intikal ettiği için bir şey söylemek istemiyorum ama yakın takibindeyim. Biz daha önce de soruşturma geçirmiştik. 2019'dan beri herkes bilir Karaburun Belediyesi hurdalarını Makine Kimyaya satar. Takibini de yapıyoruz" diye konuştu.