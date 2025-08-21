İzmir 25 yıldır yerinde sayıyor!

"TEK SORUN ÇÖP DEĞİL"

- İzmir'de çöp ve trafik sorunları çok ciddi. Bu konudaki görüşleriniz neler?

İzmir'in problemi sadece çöp değil. Maalesef bu şehir 25 yıldır aralıksız CHP yönetiminde. 25 yıl önce şehir nasılsa bugün de öyle.

Trafik hâlâ kilit, yollar aynı; alt ve üst geçitler yetersiz. 20 yılda yapılan alt ve üst geçit sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Oysa 25 yıl önce trafikte 300 bin araç varken, şimdi sayı 2 milyon. Nüfus da 2 milyon 800 binden 5 milyona çıktı. Ama yatırım açısından herhangi bir değişiklik yapılmadı, trafik bu hale geldi.

- Kentsel dönüşüm ve konut ihtiyacı hakkında ne düşünüyorsunuz?

İzmir'de nüfusun yüzde 70'i depreme dayanıksız konutlarda ya da gecekondu bölgelerinde oturuyor. Yenilik yapılmadı, gelişme sağlanmadı. Yılda binlerce konut yapılıyor ama şehrin ihtiyacı 700 bin. Bu farkı kapatmak mümkün değil. Alt yapı da 25 yıl öncekiyle aynı; yeni bir alt yapı yok.

Büyük Kanal Projesi 25 yıl önce başlatıldı ama eksik bırakıldı.