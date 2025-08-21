İzmir 25 yıldır yerinde sayıyor!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'de yıllardır çözülemeyen sorunları, belediye hizmetlerindeki yetersizlikleri Yeni Asır'a anlattı.
Kentin çözüm bekleyen dertlerine ve İzmirlilerin şikayetlerine ses olan Şahin, kritik sorulara cevap verdi.
"TEK SORUN ÇÖP DEĞİL"
- İzmir'de çöp ve trafik sorunları çok ciddi. Bu konudaki görüşleriniz neler?
İzmir'in problemi sadece çöp değil. Maalesef bu şehir 25 yıldır aralıksız CHP yönetiminde. 25 yıl önce şehir nasılsa bugün de öyle.
Trafik hâlâ kilit, yollar aynı; alt ve üst geçitler yetersiz. 20 yılda yapılan alt ve üst geçit sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Oysa 25 yıl önce trafikte 300 bin araç varken, şimdi sayı 2 milyon. Nüfus da 2 milyon 800 binden 5 milyona çıktı. Ama yatırım açısından herhangi bir değişiklik yapılmadı, trafik bu hale geldi.
- Kentsel dönüşüm ve konut ihtiyacı hakkında ne düşünüyorsunuz?
İzmir'de nüfusun yüzde 70'i depreme dayanıksız konutlarda ya da gecekondu bölgelerinde oturuyor. Yenilik yapılmadı, gelişme sağlanmadı. Yılda binlerce konut yapılıyor ama şehrin ihtiyacı 700 bin. Bu farkı kapatmak mümkün değil. Alt yapı da 25 yıl öncekiyle aynı; yeni bir alt yapı yok.
Büyük Kanal Projesi 25 yıl önce başlatıldı ama eksik bırakıldı.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Yeni Asır İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk'ün sorularını yanıtladı.
- Belediyedeki büyüme ve çalışan sayısı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1999'da İzmir Belediyesi'nde 6 bin kişi çalışıyordu, 2024'te Büyükşehir'de 42 bin kişi var. Ama şehir büyümüyor, sadece işçi sayısı arttı. Çöp hâlâ toplanamıyor, bazı hizmetler dışarıya taşeron olarak veriliyor. Deprem hazırlıkları dahi yeterli değil, planlamalar tamamlanmamış.
- İzmir Körfezi ve çevre sorunları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Körfezde koku hâlâ devam ediyor ama yetkililer "koku yok" diyor. Gerçekte dereler ve atıklar dışarıdan gelmeye devam ediyor. Sadece dördüncü faz tamamlandı; bunun etkisi yeterli değil.
- Turizm açısından bakıldığında İzmir'in durumu nasıl sizce?
İzmir'in turizm potansiyeli çok yüksek ama otel sayısı çok az. Antalya'ya 20 milyon turist gelirken, İzmir'e sadece 2 milyon turist geliyor. Foça, Selçuk, Bergama, Çeşme gibi bölgeler mevcut ama turistleri çekebilecek alt yapı ve işbirliği eksik. Otel yok, turist kalacak yer bulamıyor.
- Son olarak İzmir'in genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
İzmir, potansiyelinin çok altında gelişiyor. Limanı ve ihracat kapasitesi, süt üretimi, doğal kaynaklarıyla öne çıkıyor ama yerel yönetimlerin ve genel yönetimle uyumun eksikliği şehrin gelişmesini engelliyor. Belediye, şehrin bu şekilde devam etmesinden memnun gibi görünüyor.