İzmir'de eski banka binası otele dönüşecek

Son yıllarda İzmir'de art arda açılan otellere bir yenisi daha eklenmek üzere. Otomotiv ve akaryakıt sektörlerinde yatırımları bulunan Çüngüşlügil Ailesi, daha önce İzmir Marriott Otel'i hayata geçirdiği modelin bir benzerini uygulamaya koyuyor.

63 ODA PLANLANIYOR

Bu kapsamda, yıllardır kullanılmayan Çankaya semti Fevzi Paşa Bulvarı üzerindeki atıl durumdaki İş Bankası binasını 151 milyon TL'ye satın alan aile, binayı butik otele dönüştürmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. ÇED süreci başlatılan projeye göre, 10 milyon TL'lik bir tadilatla binanın 63 odalı bir otele dönüştürülmesi planlanıyor. Ancak yapı, kentsel arkeolojik SİT alanı içinde yer aldığı için, güçlendirme çalışmalarının başlaması için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayı gerekiyor. Konak Belediyesi imar planlarında "ticaret seçenekli konut alanı" olarak geçen proje alanı, aynı zamanda Çankaya Metro Durağı'na olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.