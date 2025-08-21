Kafasına kurşun sıktı ‘gözlerim bozuk’ dedi

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde geçen yıl 3 kişinin tabancayla öldürülüp, 1 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 3 sanık hakim karşısına çıktı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar B.B., O.A., tutuksuz sanık Ö.Ö. ile müştekilerle taraf avukatları katıldı.

Silahı ateşleyen B.B karşı tarafa zarar verme gibi bir planının bulunmadığını anlattı.

B.B, şöyle devam etti: "Konum gelince köpek kulübesine gidip silahımı aldım. Abdurrahim, bana kafa attı. Yere düştüm, küfür etti, üzerime geldi. Silahım kime denk geleceğini hesaplamadan havaya ateş ettim. Gözlerim iyi görmüyor, 3 derece bozuk, mermilerin kime geldiğini bilmiyorum. Üstümdeki kabalalık dağılsın diye ateş ettim. Şarjörde 16 mermi vardı. Hepsini sıktım. Silah eğitimi almadım, kimse de bana talimat vermedi."

Maktul Mehmet Sait Medeni'nin babası Mehmet Medeni ise, "Canice çocukları öldürmüşlerdir. Gözü bozuk olan kişi nasıl oğlumun kafasına sıkıp öldürebilir. Bu nasıl göz bozukluğu" ifadelerini kullandı.