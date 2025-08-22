İzmir’de tarım devrimi başlıyor!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte Dikili Organize Tarım Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Tesisi gezen İnan, proje ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Dikili Tarım Organize Bölgesi'nin büyük bir emek ve vizyonla ortaya konulduğunu anlattı.
İnan'a ziyarette, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan da eşlik etti.
"TARİHİ BİR YATIRIM"
Projenin olgunlaşmasında ve bölgeye yatırım olarak dönüşmesinde büyük bir kararlılık sergilediklerini aktaran İnan, "Tarımda tüm iklim koşullarını merkeze alan bu tarihi yatırımı hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Hem bölgeyle hem şehirle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla barışık büyük bir projeyi, şehrimizin, gençlerimizin menfaatine sunuyoruz. Başta Dikili ilçemiz olmak üzere kuzey hattımıza yönelik büyük bir mega eseri kazandırmak için de geri sayıma başladığımız bir dönemdeyiz. Burada yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var."
4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Projenin, yüzde 75'i kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten İnan, sürece katkı sunan kurumlara teşekkür etti.
Eyyüp Kadir İnan, projeyle büyük bir İzmir fotoğrafı ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Bu projeye destek veren dünya çapında ciddi kurumlar var, finans kuruluşları var. Onların da katılacağı güzel bir açılışla, bu geri sayımı tamamlamayı, şehrimize bu yatırımı hızlıca kazandırmayı hedefliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu zamana kadar bu projeye emek vermiş tüm milletvekillerimize, tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah burada bir tarım devrimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de örneği yok. Dünyada sayılı örnekleri var. Burada yaptığımız çalışmanın da hem Ege Bölgemizde hem de diğer illerimizde örneklerini de hızlıca görmüş olacağız" dedi.