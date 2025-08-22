İzmir’de tarım devrimi başlıyor!

"TARİHİ BİR YATIRIM"

Projenin olgunlaşmasında ve bölgeye yatırım olarak dönüşmesinde büyük bir kararlılık sergilediklerini aktaran İnan, "Tarımda tüm iklim koşullarını merkeze alan bu tarihi yatırımı hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Hem bölgeyle hem şehirle hem de sivil toplum kuruluşlarımızla barışık büyük bir projeyi, şehrimizin, gençlerimizin menfaatine sunuyoruz. Başta Dikili ilçemiz olmak üzere kuzey hattımıza yönelik büyük bir mega eseri kazandırmak için de geri sayıma başladığımız bir dönemdeyiz. Burada yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var."

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Projenin, yüzde 75'i kadın olmak üzere 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirten İnan, sürece katkı sunan kurumlara teşekkür etti.