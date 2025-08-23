İzmir’de sitede kamera krizi! Mahkemelik oldular

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesinde bulunan 350 konutlu Meltem Köy Tatil Sitesinde yaşanan kamera krizi mahkemelik oldu. Site sakinlerinden Yeliz Kılıç, site yönetimi tarafından ortak alanlara yönetim kurulu onayı olmadan site maliklerinin 5/4'ünün yazılı rızasını almadan 19 adet gece görüşlü ve sesli kamera yerleştirilen 7/24 ses kaydı yapan güvenlik kameraları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Defalarca kez kendisinin ve site sakinleri tarafından yönetici N.E ye iletilmesine rağmen hala hukuk dışı durumu düzeltmeyen yönetici N.E ısrarla özel hayatın gizliliği ihlali suçunu işlemeye devam ettiğini söyledi.

UYARI YAPILMADI

Site sakini Kılıç, site yönetiminin, kamera ile ilgili uyarı levhası ve açık rıza olmaksızın kamera sistemi kurduğunu, bu durumun hem kişisel verilerin korunması kanununa (KVKK) hem de özel hayatın gizliliğine aykırı olduğunu belirtti. Aynı zamanda yöneticinin sitede

kendisini destekleyen yakın çevresini özel izinler gösterdiğini kendisine muhalif olanlar içinde şikayet mekanizmasını çalıştırdığını iddia etti. Yönetici N.E. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yeliz Kılıç "N.E sitede uzun süredir akşamları tüm sitenin vanalarını kapatarak su vermiyor. Ancak yönetici kendi misafirleri geldiğinde su kesintisi yapmayarak siteyi babasının çiftliği gibi kullanıyor" dedi. Kılıç delil tespit davası için Dikili Sulh Hukuk Mahkemesine başvurduğunu sonuç alamadığını ve bir üst mahkemeye başvuracağını iddia etti. Kılıç aynı zamanda 10.08.2025 tarihinde yapılan genel kurulun iptali davası da açarak yönetici adayı çıkmayan siteye kayyum atanması talebinde bulundu.